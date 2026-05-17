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RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां की घोषित, नई अधिसूचना जारी

Rajasthan Govt Jobs: RSSB ने बदली 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां, नई अधिसूचना जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया परीक्षा कार्यक्रम जारी, जानें नई डेट्स।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

May 17, 2026

RSSB Exam Date 2026

Photo AI

RSSB Exam Date 2026: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर ने वर्ष 2025-26 के परीक्षा कैलेंडर में शामिल तीन महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की संशोधित परीक्षा तिथियों को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को नई तैयारी रणनीति बनाने का अवसर मिलेगा।

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार “पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026” की पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले यह परीक्षा 18 जून 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा। वहीं “वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026” की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 जून 2026 (रविवार) को आयोजित होगी।

इसके अलावा “लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2025” का आयोजन 5 जुलाई 2026 (रविवार) को किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर 2025-26 में क्रम संख्या 39 से 44 तक अंकित अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत रहेगा।

RSSB ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट, प्रवेश पत्र और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। बोर्ड की इस अधिसूचना के बाद अभ्यर्थियों में नई परीक्षा तिथियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी यह संशोधित कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पूर्व परीक्षा में आरोपी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन एडिट का अवसर

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग Rajasthan Public Service Commission (RPSC) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 20 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली पुनः परीक्षा के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी, जिन पर पेपर लीक या डमी कैंडिडेट से जुड़े आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें आवेदन अपडेट (एप्लीकेशन एडिट) का अवसर नहीं दिया जाएगा।

आयोग सचिव के अनुसार 16 मई से शुरू होने वाली आवेदन संशोधन प्रक्रिया में ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक मामले की जांच सूक्ष्मता से की जा रही है और तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया से पहले पृथक रूप से सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन और विश्वास मजबूत होगा।

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Updated on:

17 May 2026 04:22 pm

Published on:

17 May 2026 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां की घोषित, नई अधिसूचना जारी

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