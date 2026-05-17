RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां की घोषित, नई अधिसूचना जारी

आयोग सचिव के अनुसार 16 मई से शुरू होने वाली आवेदन संशोधन प्रक्रिया में ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक मामले की जांच सूक्ष्मता से की जा रही है और तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया से पहले पृथक रूप से सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन और विश्वास मजबूत होगा।