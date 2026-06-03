3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore Crime: आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार, 10 हजार का था इनाम

आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। दो साल से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को जालोर से गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Jun 03, 2026

RPSC Teacher Recruitment

प्रतीकात्मक तस्वीर

जालोर। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को बड़ी सफलता मिली है। दो वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी नरेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण के बाद 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी।

यह वीडियो भी देखें

एमबीबीएस छात्र भी बना था मोहरा

जांच के दौरान सामने आया कि मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह ने स्वयं परीक्षा नहीं दी थी, बल्कि अपनी जगह दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया था। जांच में पता चला कि उदयपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा में गोपाल सिंह के स्थान पर जालोर निवासी नरेश कुमार बिश्नोई शामिल हुआ था। वहीं विज्ञान विषय की परीक्षा में गोपाल सिंह की जगह एमबीबीएस छात्र विष्णु प्रकाश ने परीक्षा दी थी। एसओजी विष्णु प्रकाश को पिछले वर्ष ही गिरफ्तार कर चुकी है।

डमी अभ्यर्थियों की मदद से गोपाल सिंह परीक्षा में सफल हो गया था और उसका चयन वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए भी हो गया था। हालांकि, आरपीएससी में शिकायत दर्ज होने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। एसओजी ने मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नरेश कुमार बिश्नोई तब से फरार चल रहा था। अब उसे भी गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

4.20 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़

वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के खिलाफ जालोर जिला पुलिस और साइबर अपराध पुलिस थाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं), राजस्थान, जयपुर के निर्देशन में और साइबर अपराध थानाधिकारी निरंजनप्रताप सिंह के निकटतम सुपरविजन में विशेष अभियान ‘ऑपरेशन म्यूल हंटर’ चलाया जा रहा है।

7 आरोपियों को दबोचा

अभियान के तहत पुलिस ने करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि साइबर अपराधियों ने विभिन्न म्यूल खातों के माध्यम से करीब 4.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की राशि का लेन-देन किया था। सघन अनुसंधान और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 16 म्यूल खाताधारकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं।

Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान, राजस्थान में बनेंगे 132 जोन, खत्म हो जाएगा घरेलू गैस सिलेंडर सिस्टम

ये भी पढ़ें
jaipur news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Crime: आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार, 10 हजार का था इनाम

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore Road Project: गुजरात से 102 टन डामर पहुंचा, इसी महीने खुल जाएगा नेशनल हाईवे बायपास, जाम से मिलेगी राहत

Jalore Road Project
जालोर

छठी पास मनोहर कैसे बना जालोर का ड्रग तस्कर ? ANTF ने पकड़ा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से भी जुड़े तार

drug smuggler
जालोर

Jalore: रिटायर्ड नायब हवलदार ने बंजर खेत को बनाया हरियाली का मॉडल, 5 वर्ष में उगाया चंदन का जंगल

Sandalwood Farming Rajasthan
जालोर

Jalore Crime: हार्डकोर अपराधी भजनलाल विश्नोई के घर दबिश, 6 कारतूस-दस लाख जब्त, भाई गिरफ्तार

Jalore Crime
जालोर

Jalore Granite Industry: अमरीका-ईरान की तनातनी का दिखा असर, जालोर के ग्रेनाइट उद्योग पर मंदी की मार

Jalore Granite Industry
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.