Jalore Crime: आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार, 10 हजार का था इनाम

जालोर। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को बड़ी सफलता मिली है। दो वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी नरेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण के बाद 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी।