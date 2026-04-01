Rajasthan Suicide: किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो…लिखकर शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड, पिता की आंखों से निकले आंसू

पुलिस के अनुसार घटना के समय पति घर पर नहीं था। सुसाइड नोट और मृतका के चाचा वीरदाराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चौहटन डीएसपी जेठाराम मामले की जांच कर रहे हैं। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका पति, देवर और सास तीनों रोज उससे झगड़ा करते हैं। इन सबके बीच वह अकेली नहीं रह सकती। वह आत्महत्या कर रही है। हाथ जोड़कर विनती है कि किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी का सुसाइड नोट पढ़कर पिता की आंखों से आंसू निकल आए।