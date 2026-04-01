15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan Suicide: किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो…लिखकर शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड, पिता की आंखों से निकले आंसू

Barmer Suicide Case: बाड़मेर के सेड़वा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की ओर से आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के सुसाइड नोट के आधार पर पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Apr 15, 2026

Barmer suicide case, Sanchore police news, Rajasthan dowry death case, married woman suicide Rajasthan, Sedwa police station news, dowry harassment case Barmer, Rajasthan crime news 2026, suicide note case Rajasthan, domestic dispute Rajasthan news, woman death case Barmer, Rajasthan breaking news crime, dowry case investigation Rajasthan, rural Rajasthan crime report, Rajasthan police investigation news, family dispute suicide case

मृतका इंदिरा। फाइल फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र के ढाकों की ढाणी में एक विवाहिता ने अपने कमरे में पंखे के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में उसने पति, देवर और सास पर परेशान करने का आरोप लगाया है।

सेड़वा पुलिस के अनुसार ढाकों की ढाणी (सेड़वा) निवासी इंदिरा देवी (24) पत्नी मदन मंगलवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। देर रात उसने पंखे के हुक से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई मिली।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस ने मामला दर्ज किया

सूचना पर सेड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष को सूचना दी गई। उनके पहुंचने के बाद शव को नीचे उतारकर सेड़वा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के पिता रुघनाथराम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पति मदन कुमार, देवर दिनेश कुमार पुत्र जगराम और सास मानीदेवी पत्नी जगराम के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच चौहटन वृत्त के डीएसपी अधिकारी जेठाराम को सौंपी गई है।

शादी के बाद थी अनबन

पुलिस के अनुसार विवाहिता की शादी करीब तीन साल पहले मदन के साथ आटे-साटे प्रथा के तहत हुई थी। मदन की बहन की शादी मृतका के पीहर में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। कई बार समझाइश के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ। करीब एक माह पहले ही इंदिरा ससुराल आई थी।

पुलिस के अनुसार घटना के समय पति घर पर नहीं था। सुसाइड नोट और मृतका के चाचा वीरदाराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चौहटन डीएसपी जेठाराम मामले की जांच कर रहे हैं। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका पति, देवर और सास तीनों रोज उससे झगड़ा करते हैं। इन सबके बीच वह अकेली नहीं रह सकती। वह आत्महत्या कर रही है। हाथ जोड़कर विनती है कि किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी का सुसाइड नोट पढ़कर पिता की आंखों से आंसू निकल आए।

प्रकरण दर्ज, जांच जारी

विवाहिता के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पति, देवर और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जांच जारी है।

  • प्रभूराम, थानाधिकारी, सेड़वा

ये भी पढ़ें

Bundi News: जन्म के कुछ ही घंटों बाद कचरे में फेंका नवजात, पत्थरों के बीच तड़पता मिला मासूम
बूंदी
abandoned newborn Dabi, newborn found in garbage Rajasthan, infant rescue Kota hospital, Dabi police rescue baby, Rajasthan newborn case, baby found in waste pile, infant health emergency Rajasthan, JK Lon hospital Kota newborn, rural incident newborn rescue, Dabi latest news, newborn survival case Rajasthan, police investigation abandoned baby, night rescue infant Rajasthan, healthcare response newborn case, Rajasthan sensitive news, Kota referral newborn case, abandoned infant story Rajasthan, emergency medical care newborn, rural police action Rajasthan, infant rescue awareness

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Suicide: किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो…लिखकर शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड, पिता की आंखों से निकले आंसू

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery News : जहां हो रही 'रिफाइनरी' की बड़ी-बड़ी बातें, वहां 'बूंद-बूंद पानी' को मोहताज लोग, जानें क्या है 'पत्रिका' की ग्राउंड रिपोर्ट?

बाड़मेर

Pachpadra Refinery News : बाड़मेर की तपती गर्मी के बीच PM मोदी की 'पचपदरा सभा', जानें कैसे रखा जाएगा लोगों को 'कूल-कूल'?

PM Modi- File PIC
बाड़मेर

फेंके गए नारियल का खोल, एक डोरी और एक कील! बन गया पक्षी का घर, कचरे से जबरदस्त जुगाड़

Coconut Shell Bird House Pic
बाड़मेर

Pachpadra Refinery News : कैसे जुट पाएगी प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख की भीड़? इस एक वजह ने ला दिए BJP नेताओं के पसीने !

PM Modi- File PIC
बाड़मेर

Barmer Accident: ‘काश उसने दूसरा रास्ता चुन लिया होता…’, शायद जिंदा होता परिवार, अब पति-पत्नी और बेटे की एक साथ उठी अर्थी

Accident
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.