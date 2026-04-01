Rajasthan Suicide: किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो…लिखकर शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड, पिता की आंखों से निकले आंसू

मृतका इंदिरा। फाइल फोटो- पत्रिका
बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र के ढाकों की ढाणी में एक विवाहिता ने अपने कमरे में पंखे के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में उसने पति, देवर और सास पर परेशान करने का आरोप लगाया है।
सेड़वा पुलिस के अनुसार ढाकों की ढाणी (सेड़वा) निवासी इंदिरा देवी (24) पत्नी मदन मंगलवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। देर रात उसने पंखे के हुक से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई मिली।
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सूचना पर सेड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष को सूचना दी गई। उनके पहुंचने के बाद शव को नीचे उतारकर सेड़वा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के पिता रुघनाथराम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पति मदन कुमार, देवर दिनेश कुमार पुत्र जगराम और सास मानीदेवी पत्नी जगराम के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच चौहटन वृत्त के डीएसपी अधिकारी जेठाराम को सौंपी गई है।
पुलिस के अनुसार विवाहिता की शादी करीब तीन साल पहले मदन के साथ आटे-साटे प्रथा के तहत हुई थी। मदन की बहन की शादी मृतका के पीहर में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। कई बार समझाइश के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ। करीब एक माह पहले ही इंदिरा ससुराल आई थी।
पुलिस के अनुसार घटना के समय पति घर पर नहीं था। सुसाइड नोट और मृतका के चाचा वीरदाराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चौहटन डीएसपी जेठाराम मामले की जांच कर रहे हैं। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका पति, देवर और सास तीनों रोज उससे झगड़ा करते हैं। इन सबके बीच वह अकेली नहीं रह सकती। वह आत्महत्या कर रही है। हाथ जोड़कर विनती है कि किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी का सुसाइड नोट पढ़कर पिता की आंखों से आंसू निकल आए।
विवाहिता के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पति, देवर और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जांच जारी है।
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