Barmer Girl Mines Agitation : शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का पीएसओ तखत सिंह निलंबित, कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

जानकारी के अनुसार आंदोलन के दौरान विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने विरोध जताते हुए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें सुरक्षा में तैनात पीएसओ की ओर से लापरवाही दिखाई देने की बात कही जा रही है। विभागीय जांच में सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल के पालन में कमी मानी गई। इधर इस घटना के बाद भी शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ग्रामीणों के साथ धरनास्थल पर मौजूद बैठे हुए है।