Bharatpur : जनगणना की ड्यूटी के बाद शिक्षक की तबीयत हुई खराब, डॉक्टरों ने कहा-हार्ट अटैक से हुई मौत

Bharatpur : राजस्थान के भरतपुर जिले के हलैना कस्बे में एक शिक्षक की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। शिक्षक भवानी सिंह पुत्र हेमाराम जाट (39 वर्ष) मूल रूप से झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के ढाका की ढाणी गांव के रहने वाले थे। अभी फिलहाल उनकी पोस्टिंग हलैना क्षेत्र में थी। वे बेवर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य कर रहे थे।शिक्षक भवानी सिंह की जनगणना में ड्यूटी लगी हुई थी। 28 मई को जनगणना का काम करके वह अपने घर पर लौटे। यहां उन्होंने किराए का मकान ले रखा था। घर आने के कुछ ही देर बाद भवानी सिंह को बैचेनी महसूस होने लगी। जिस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।