Bharatpur: भरतपुर विकास प्राधिकरण की दो गांवों में कार्रवाई, 90 भूखंडों पर चला बुलडोजर, पुलिस छावनी बना क्षेत्र

भरतपुर। लैंड पुलिंग मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन होने के दूसरे ही दिन भरतपुर विकास प्राधिकरण ने दो गांवों में कार्रवाई की। किसानों ने इसे प्रदर्शन के बाद की बौखलाहट बताया है। इसके तहत सेवर क्षेत्र में करीब 90 भूखंडों पर बीडीए का बुलडोजर चला। एक ओर किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीडीए ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज कर दी। बीडीए ने यह कार्रवाई खडेरा और सेवर कलां क्षेत्र में की, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।