प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, JCB से बारां में हटाई पक्की दुकानें

इधर कस्बे में रविवार को हुई प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब लोगों में अन्य स्थानों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर चर्चा तेज हो गई। कस्बे में खाळ क्षेत्र में एवं अन्य सरकारी जमीनों पर लोगों ने अवैध निर्माण तो कहीं पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखे हैं। वहीं मुख्य बाजार में दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमणों ने ना केवल यातायात प्रभावित कर रखा है बल्कि आमजन भी परेशान हो रहा है।