Rajasthan: पत्नी ने छोड़ा तो किराए पर रहने लगा, मकान मालिक की बेटी को बुरी नजर से देखता; टोका तो उठाया खौफनाक कदम

घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार के सुपरविजन एवं वृत्ताधिकारी पुष्पेंद्र आड़ा के नेतृत्व में थाना अंता, डीएसटी और साइबर सेल की चार विशेष टीमों ने रातभर संभावित ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिर सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस ने आरोपी सीताराम मेघवाल को सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में ढीबरी पुलिया के पास से डिटेन कर बाद में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने मृतका से आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामले में पुलिस गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।