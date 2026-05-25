Rajasthan Dam: ₹1850 करोड़ की लागत से बनेगा बांध, राजस्थान के 46 गांव के किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

वहीं जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए अन्य क्षेत्रों में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केलवाड़ा एवं समरानिया क्षेत्र के करीब 79 गांवों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने हेतु संबंधित एजेंसी को 1 करोड़ 92 लाख रुपए का कार्यादेश जारी किया गया है। एजेंसी आगामी छह माह में डीपीआर तैयार कर विभाग को सौंपेगी। इसमें मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाने और नए बांध विकसित करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।