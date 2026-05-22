22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Murder: मां-बेटी पर पूर्व किराएदार ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, खाना खाकर घूमने निकली थी दोनों, महिला की मौत

Rajasthan Crime News: बारां जिले में मां-बेटी पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। खाना खाकर घूमने निकली दोनों पर पूर्व किराएदार ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

May 22, 2026

Baran Murder Case

जांच करती पुलिस टीम और इनसेट में मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Knife Attack On Mother-Daughter: बारां जिले के अंता कस्बे में देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां घूमने निकली मां-बेटी पर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

खाना खाकर घूमने निकली थी मां-बेटी

जानकारी के अनुसार अंता कस्बे के कंचनपुरी क्षेत्र निवासी प्रेम बाई मेघवाल अपनी बेटी कृष्णा के साथ रात करीब 9 बजे खाना खाकर खेमजी गार्डन की ओर घूमने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान सीसवाली रोड फाटक के पास पहले से घात लगाए बैठे एक युवक ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि मां-बेटी कुछ समझ पातीं आरोपी ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ीं।

मां की मौत बेटी की हालत गंभीर

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को गंभीर हालत में अंता अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को कोटा रेफर कर दिया। जहां देर रात इलाज के दौरान प्रेम बाई की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी कृष्णा का अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

किराए से रहता था आरोपी

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू की गई। पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह आढ़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक कुछ समय पहले मृतका के मकान में किराए पर रहता था। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें रवाना हुई हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बेटी का गंभीर हालत में इलाज जारी है।

असंतुलित कार गड्ढे में गिरी, एक की मौत, 12 घायल

दूसरी घटना में बारां के ही ग्राम पंचायत बीलखेड़ा डांग में सड़क हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 7 गंभीर घायलों को बारां रैफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कस्बाथाना थानाधिकारी योगेश कुमार शर्मा मय जाप्ता पहुंचे, ग्रामीणों की सहायता से घायलों को एक निजी वाहन से देवरी अस्पताल पहुंचाया एवं मृतक को एम्बुलेंस से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया जिसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया।

सात गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया वहीं पांच का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी कर दी गई। हादसे में जनवेद सहरिया पुत्र श्रवण उम्र 47 साल की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार कोटरा गांव के ये 13 महिला-पुरुष एवं बच्चे मध्यप्रदेश राज्य के पोहरी तहसील के झिंगनी गांव में अपने रिश्तेदारी में कार्यक्रम से लौट रहे थे। कोटरा गांव की घाटी को उतरते समय कार असंतुलित होकर गड्ढे में जा गिरी। घायलों की चीख-पुकार सुन ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि घायलों को पास के गांव में सब्जी बेचने वाले टेम्पो को बुलाकर अस्पताल लाया गया।

ये भी पढ़ें

एक अफसर, एक ही समय और 2 सरकारी गाड़ियों से सफर…कौन हैं भीलवाड़ा की ADPC कल्पना शर्मा? जिनकी खुल गई पोल
भीलवाड़ा
Bhilwara Education Department Scam ADPC Kalpana Sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 May 2026 01:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Murder: मां-बेटी पर पूर्व किराएदार ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, खाना खाकर घूमने निकली थी दोनों, महिला की मौत

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून 2026 की बारिश में बढ़ सकती है बारां के लोगों की मुश्किलें, ₹24.39 करोड़ के कार्यों की टेंडर स्वीकृति पेंडिंग

Heavy Rain Flood
बारां

Rajasthan Mandi: लहसुन की बंपर आवक के कारण प्रशासन ने आगामी आदेश तक लगाई प्रवेश पर रोक, जानें मंडी भाव

Garlic
बारां

Rajasthan: पूर्व सरपंच गिरफ्तार, इस अवैध काम के आरोप में 8 महीने से काट रहा था फरारी, पुलिस ने दबोचा

Accused Arrested In Baran
बारां

Rajasthan: एसपी ऑफिस है जनाब! खाकी के लिए कुर्सी, आम जनता के लिए फर्श, कैसे मिलेगा न्याय?

Baran SP Office
बारां

बारां में नशे में दरिंदगी: प्रेमिका को प्रेम जाल में फंसाकर बुलाया, फिर 3 दोस्तों संग किया गैंगरेप

Baran Gangrape Case
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.