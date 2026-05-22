Baran Murder: मां-बेटी पर पूर्व किराएदार ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, खाना खाकर घूमने निकली थी दोनों, महिला की मौत

सात गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया वहीं पांच का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी कर दी गई। हादसे में जनवेद सहरिया पुत्र श्रवण उम्र 47 साल की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार कोटरा गांव के ये 13 महिला-पुरुष एवं बच्चे मध्यप्रदेश राज्य के पोहरी तहसील के झिंगनी गांव में अपने रिश्तेदारी में कार्यक्रम से लौट रहे थे। कोटरा गांव की घाटी को उतरते समय कार असंतुलित होकर गड्ढे में जा गिरी। घायलों की चीख-पुकार सुन ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि घायलों को पास के गांव में सब्जी बेचने वाले टेम्पो को बुलाकर अस्पताल लाया गया।