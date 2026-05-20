Rajasthan: पूर्व सरपंच गिरफ्तार, इस अवैध काम के आरोप में 8 महीने से काट रहा था फरारी, पुलिस ने दबोचा

वहीं बारां के दूसरे मामले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ''नशा-विनाश'' के तहत हरनावदाशाहजी पुलिस ने ग्राम पाटडी भैरूजी मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 4.025 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की गई। जब्त की गई अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सूरजपुरामाल निवासी रंगलाल मीणा और गुराडी निवासी रणजीत मीणा को गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हरनावदाशाहजी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच छबड़ा थानाधिकारी राजेश खटाना को सौंपी गई।