राजस्थान में 45° पार पहुंचा पारा, आज इन 19 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, जानें कब से शुरू होगा नौतपा?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि बाड़मेर में सबसे अधिक 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। वहीं बारां का पारा भी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है और कई इलाकों में हीटवेव तथा गर्म रातें दर्ज की गई हैं। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।