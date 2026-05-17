Rajasthan: किराए पर ली 7 कारों को 28 लाख में बेचा, मालिक गाड़ी लेने आए तो मचा हड़कंप

आरोपियों ने रकम दोगुना कराने और पिता के इलाज के बहाने झांसेबाजी करते हुए विश्वास में लेकर उदपुरिया निवासी नरेन्द्र से किश्तों में 5 लाख, सीसवाली के राकेश से 3.50 लाख, महुआ के नरेन्द्र से 4 लाख, धीरज से चार लाख, सीसवाली के सतीश से दो लाख, भैरूपुरा के सुऱेश से एक लाख, धनराज से दो लाख, जितेन्द्र से दो लाख, सीसवाली के गोलू अंसारी से 60 हजार, रायथल के राकेश से 4 लाख व बारां शहर के मांगरोल रोड निवासी रमाकांत से चार लाख और एक अन्य नरेन्द्र से 9 लाख समेत करीब 41 लाख की चपत लगाई।