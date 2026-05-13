Rajasthan Accident: ‘काश हेलमेट लगा होता…’, मामा-बुआ के बेटों की एक ही दिन उठी अर्थी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Rajasthan Road Accident: बारां जिले के किशनगंज कस्बे में सोमवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। मिसाई रोड स्थित कछोटिया पुलिया पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में रिश्ते में भाई लगने वाले दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों की एक ही दिन अर्थी उठी। गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। किशनगंज थाना अधिकारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि करवरीकलां निवासी 19 वर्षीय किशन गुर्जर एक शादी समारोह से बाइक पर घर लौट रहा था।