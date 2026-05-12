Video: सादा वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों का बड़ा एक्शन, बारां में आधी रात को छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर हुई कार्रवाई

जैसे ही युवकों ने रास्ता रोकने की कोशिश की महिला कांस्टेबलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक की चाबियां निकाल लीं। इसके बाद जूडो-कराटे में प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया और मौके पर ही काबू में कर लिया। आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें डॉक्टर गिरधर गोपाल जी की गली में दबोच लिया। इस वीडियो में 3 महिला पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर ले जाती हुई भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर आते ही वीडियो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। कुछ यूजर्स तो ऐसी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।