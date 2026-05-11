Today Weather: आज 6 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 16 में चलेगी लू, राजस्थान में IMD की डबल चेतावनी जारी

बारां जिले में खेती-बाड़ी का काम निपटाने के बाद अब बारिश का का मौसम नजदीक देखकर गांवों के लोग अपने कच्चे-पक्के घरों के टीन-टप्परों की छतोें की सार-संभाल तथा आवश्यक मरम्मत कार्य करने में लगे हुए हैं। ताकि बारिश के दिनों में वह अपने घरों में सुरक्षित रूप से रह सके। कच्चे घरों के टापरों की मरम्मत के लिए काफी वर्षो पहले गांवो के लोग नए कोल्हु टापरों पर चढ़ाकर करते थे लेकिन अब कोल्हुओं का स्थान सीमेन्ट और लोहे से बनी चद्दरों ने लिया है। घरों के टापरों पर अब अकसर लोग चद्दरें ही चढा रहे हैं। गांवों में अधिकांश ग्रामीण इन दिनों बारिश पूर्व की तैयारियां कर रहे हैं।