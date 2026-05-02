अप्रेल ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड: आंधी-बारिश का अलर्ट, एक्टिव होंगे कई नए पश्चिमी विक्षोभ, जानें कब से शुरू होगा नौतपा?

मई माह के प्रथम सप्ताह में दोपहर बाद 30-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश के आसार है। इससे तापमान में गिरावट आने से हीटवेव से राहत मिलने के आसार है। सीकर में शुक्रवार सुबह से धूप के तेवर तीखे रहे। सामान्य से ज्यादा तापमान के कारण दोपहिया वाहन पर चलना दुश्वार हो गया। बाजार में लोगों की चहल-पहल कम रही।