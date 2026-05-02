Jaipur: खुद को CM का रिश्तेदार बताने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से इनकार

CM Relative Claim Allegation: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के मानसरोवर में अधीनस्थ अदालत के स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जा करने के मामले में प्रमोद शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार व शिकायतकर्ता की ओर से शर्मा के खिलाफ एफआइआर रद्द करने का विरोध किया।

न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने प्रमोद शर्मा की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया। परिवादी ने आरोपी पर खुद को सीएम का रिश्तेदार बताकर रौब जमाने का आरोप लगाया है।