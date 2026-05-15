Rajasthan Murder: पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने युवक को दी खौफनाक सजा, हाथ-पैर बांधकर उतारा मौत के घाट

Murder Accused Brother Arrested: बारां जिले की पाली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक महिला समेत चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 5 मार्च को तेलनी निवासी विजय सिंह भील ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पुत्र गजराज सिंह उर्फ गजरा गेहूं की रखवाली के लिए खेत पर गया था, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा।