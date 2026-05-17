जैसलमेर के GSS में लगी भीषण आग: आसमान में उठा धुएं का गुबार देख सहमे लोग; कई गांवों की बिजली गुल

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (दमकल) की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग को काबू में करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और बिजली निगम के आला अधिकारी भी मौके पर जमा हो गए।

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया। फिलहाल, दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिश में जुटे हैं।