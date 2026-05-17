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जैसलमेर के GSS में लगी भीषण आग: आसमान में उठा धुएं का गुबार देख सहमे लोग; कई गांवों की बिजली गुल

जैसलमेर के चेलक गांव स्थित जीएसएस परिसर में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में एक ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह जल गया, जबकि दूसरा भी चपेट में आ गया। एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद की गई। कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं नजर आया।

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जैसलमेर

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Arvind Rao

May 17, 2026

Massive Fire at Jaisalmer GSS

जैसलमेर के GSS में लगी भीषण आग (पत्रिका फोटो)

Jaisalmer GSS Fire: जैसलमेर जिले के चेलक गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित बिजली विभाग के जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) परिसर में रविवार सुबह अचानक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया।

चश्मदीदों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि परिसर में रखा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं, पास में ही मौजूद दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी इस आग की चपेट में आ गया, जिससे उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है।

आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसमान में उड़ता हुआ काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। दूर-दूर तक धुआं फैलने से आसपास के गांवों के लोगों में भी डर और चिंता का माहौल बन गया।

बिजली आपूर्ति रोकी गई

जैसे ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को आग लगने का पता चला, उन्होंने समझदारी दिखाई। किसी भी बड़े हादसे या अनहोनी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई को तुरंत बंद कर दिया गया। मुख्य ग्रिड लाइन को काट देने से आग आगे नहीं फैल पाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली कटने की वजह से फिलहाल पूरे इलाके में अंधेरा छा गया है।

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (दमकल) की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग को काबू में करने का काम शुरू किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और बिजली निगम के आला अधिकारी भी मौके पर जमा हो गए।
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से स्थिति को समय रहते संभाल लिया गया। फिलहाल, दमकल कर्मी आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिश में जुटे हैं।

आग बुझने के बाद ही कुल नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। इसके साथ ही अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आखिर जीएसएस में यह आग किस वजह से लगी। क्या यह शॉर्ट सर्किट था या कोई और तकनीकी खराबी।

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Published on:

17 May 2026 12:35 pm

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