शाहबाद घाटी में भीषण सड़क हादसा : खाद से भरा ट्रक खाई में पलटा, परिचालक की दर्दनाक मौत, चालक गंभीर घायल

बारां। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सोमवार को शाहबाद घाटी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाद से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे खाई की ओर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक के केबिन में चालक और परिचालक फंस गए। हादसे में ट्रक के परिचालक (खलासी) की ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।