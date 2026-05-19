Rajasthan: एसपी ऑफिस है जनाब! खाकी के लिए कुर्सी, आम जनता के लिए फर्श, कैसे मिलेगा न्याय?

गौरतलब है कि पुलिस विभाग समय-समय पर आमजन के साथ बेहतर व्यवहार और जनसुनवाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश जारी करता रहता है। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष की व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है कि फरियादी अपनी समस्या सम्मानपूर्वक रख सकें। ऐसे में जिला मुख्यालय स्तर पर सामने आए इस दृश्य ने व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति पर चर्चा शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब फरियाद लेकर आने वाले लोगों को बुनियादी बैठने की सुविधा भी नहीं मिलेगी, तो संवेदनशील पुलिसिंग के दावे कितने प्रभावी साबित होंगे।