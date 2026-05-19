बारां में नशे में दरिंदगी: प्रेम जाल में फंसाकर बुलाया, फिर दोस्तों संग किया गैंगरेप

पुलिस उपाधीक्षक रामानंद यादव ने बताया कि आरोपी बारां निवासी पवन कुमार जाटव और पीड़िता के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। रविवार को आरोपी ने महिला को झांसा देकर अपने गांव स्थित आवास पर बुलाया था। वहां दोनों ने शराब पी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया। उसके बाद आरोपी ने उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया जहां बाद में उसके तीन दोस्तों ने भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता से पैसे भी छीन लिए।अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।