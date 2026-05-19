भरतपुर में ताबड़तोड़ चली गोलियां: लहूलुहान होकर गिरे 2 युवक, वारदात के दौरान अचानक बिजली गुल, लाइनमैन पर गहराया शक

बयाना (भरतपुर): भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के अड्डा गांव में शराब कारोबार के आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बेखौफ बदमाशों ने गांव में सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस गोलीबारी में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद से ही गांव में भारी तनाव का माहौल है।