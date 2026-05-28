Rajasthan Highway : हाईवे किनारे भूमि खरीदना अब जोखिम भरा! 75 मीटर नियम ने खरीद-फरोख्त पर लगाया ब्रेक

Rajasthan Highway : सरकार की ओर से हाई-वे और स्टेट हाई-वे के दोनों ओर 75-75 मीटर दूरी अनिवार्य किए जाने के बाद भरतपुर से सटे हाईवे के आस-पास जमीनों की खरीद-फरोख्त लगभग थम गई है। हाई-वे के आस-पास जमीनों के भाव गिरने लगे हैं और निवेशक असमंजस की स्थिति में है। नई गाइडलाइन के तहत हाईवे के निर्धारित दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसे में हाईवे किनारे प्लॉट खरीदना अब जोखिम भरा माना जा रहा है। प्रॉपर्टी कारोबारियों का कहना है कि नियम लागू होने के बाद कई सौदे रुक गए हैं और बाजार में मंदी साफ दिखाई देने लगी है। कई भू-कारोबारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने पहले ही भारी निवेश कर रखा है, लेकिन अब जमीन बिक नहीं रही और आर्थिक संकट गहराने लगा है।