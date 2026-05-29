राजस्थान में चलती बस में लगा दी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, हाईवे पर धू-धू कर जला वाहन

फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू जरूर पा लिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। बस का सिर्फ ढांचा ही बचा है। हाईवे पर अचानक बस में लगी आग को देखकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पहले लोगों ने आशंका जताई की चलती बस में आग लगी है। लेकिन बाद में मामला साफ हुआ कि बस में विवाद के चलते आग लगाई गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल किया। आग बुझने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।