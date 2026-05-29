Rajasthan Refinery: राजस्थान रिफाइनरी में तेजी से पूरा हो रहा CDU कार्य, जून में शुरू होंगी उत्पादन की तैयारियां

HPCL Rajasthan Refinery: जयपुर. राजस्थान की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी परियोजना अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) के पुनर्स्थापन कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगामी 1 जून 2026 से कमीशनिंग गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, अगले कुछ सप्ताहों में रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी प्रारंभ हो सकती है, जिससे प्रदेश के ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।