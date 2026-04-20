Pachpadra Refinery Fire: पचपदरा रिफाइनरी के सीडीयू-वीडीयू यूनिट में लगी भीषण आग, अब पीएम मोदी के दौरे पर संशय

इस घटना ने मंगलवार को होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव या अतिरिक्त सतर्कता बरतने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री का भी सोमवार शाम को रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तकनीकी टीम पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।