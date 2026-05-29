डूंगरपुर जिला अस्पताल में लापरवाही: महिला को चढ़ाई एक्सपायर दवा, नर्सिंगकर्मी बर्खास्त

जांच के दौरान अस्पताल के ड्रग स्टोर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां मिलने की बात सामने आई। जानकारी के अनुसार स्टोर में सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज की 100 से अधिक फ्लूड बोतलें एक्सपायरी पाई गईं। इसके अलावा फंगल संक्रमण में काम आने वाली लिंगनोकन जेली की करीब 200 ट्यूब और प्रोमेथाजिन सिरप की लगभग 250 शीशियां भी अवधि पार मिलीं। हैरानी की बात यह रही कि इन दवाइयों को सामान्य स्टॉक के साथ रखा गया था और कुछ दवाइयां वार्डों तक सप्लाई भी कर दी गई थीं।