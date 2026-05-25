Dungarpur Crime : महिला से पहले बलात्कार किया, फिर गला घोंटकर हत्या की, प्रेम कहानी का हुआ दर्दनाक अंत, प्रेमी गिरफ्तार

Dungarpur Crime : आखिरकार एक 20 साल पुरानी प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। अंत इतना बुरा था कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओबरी थाना पुलिस ने गत दिनों थाना क्षेत्र में एक महिला के शव मिलने के मामले का खुलासा किया है। महिला को मौत के घाट उसके ही 20 साल पुराने प्रेमी ने उतार दिया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में दुष्कर्म की घटना किसी को बता देने के डर के चलते उसे मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया। आरोपी ने महिला पर पहले पत्थर से वार किए। बाद में गला घोंटकर कर मार दिया।