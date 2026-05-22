युवती के सवाल पर सीएम भजनलाल शर्मा का जवाब, कहा- भ्रम न फैलाएं, बताएं हमारे कार्यकाल में कब लीक हुआ पेपर

डूंगरपुर। जिले की ग्राम पंचायत धंबोला का माहौल शुक्रवार को पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रात्रि विश्राम के चलते गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और जगह-जगह प्रशासनिक अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने करीब दो किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की पाल पर खाट पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ लोगों की समस्याएं भी सुनीं। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और बच्चों को चॉकलेट देकर स्नेह जताया।