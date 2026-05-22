NEET Paper Leak : ‘पकड़े गए आरोपी BJP नेता, इसलिए नहीं हो रहा बुलडोज़र एक्शन’, भजनलाल सरकार पर अशोक गहलोत का नया वार

अशोक गहलोत द्वारा सीधे 'बीजेपी नेताओं के संरक्षण' का आरोप लगाए जाने के बाद अब गेंद पूरी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाले में है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और प्रवक्ताओं की टीम गहलोत के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताने में जुट गई है। बीजेपी का तर्क है कि उनकी सरकार ने आते ही पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एसआईटी (SIT) का गठन किया है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका संबंध किसी भी दल से क्यों न हो। लेकिन, गहलोत द्वारा उठाए गए 'बुलडोजर की खामोशी' वाले सवाल का जवाब देना फिलहाल सरकार के लिए एक बड़ी गले की फांस बन चुका है।