पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद राजस्थान में गाइडलाइन पर नहीं हो पाया निर्णय, जानिए कौन-कौनसे राज्य निकले आगे

PM Modi Fuel Saving Appeal : गुजरात-त्रिपुरा सहित कई राज्यों ने मितव्ययिता के लिए खर्च में कमी लाने व राजस्व बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद राजस्थान में गाइडलाइन पर निर्णय ही नहीं हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा इस पर कुछ फैसला ले सकते है। उधर, ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिवार सहित सरकारी खर्च (एलटीसी) पर जाने वाले न्यायपालिका व अखिल भारतीय सेवा के प्रतिनिधियों पर सबकी नजर है।