जयपुर-सीकर हाईवे पर चाय की थड़ी में घुसी तेज रफ्तार कार, एक युवक की मौत, मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों का आरोप है कि टैक्सी चालक शराब के नशे में धुत था और तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। बताया जा रहा है कि चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते कार सीधे थड़ी में जा घुसी। हादसे के बाद चालक को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही चौमूं व दौलतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने ले गए। दौलतपुरा थाना पुलिस अब कार चालक से पूछताछ में जुटी हुई है।