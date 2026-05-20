CM Bhajanlal Ratri Chaupal : 21-22 मई को सीएम भजनलाल का डूंगरपुर दौरा, प्रशासन मुस्तैद, जानें पूरा शेड्यूल

यहां ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद साढ़े पांच से 6 बजे तक सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। शाम करीब 6.45 बजे चौरासी विधानसभा क्षेत्र के धम्बोला सीनियर स्कूल में रात्रि चौपाल होगी। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी धम्बोला में होगा। अगले दिन शुक्रवार को सुबह 6 से 9 बजे तक क्षेत्र में भ्रमण भी प्रस्तावित है। इसके बाद वे धम्बोला हेलीपेड से उदयपुर डबोक के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान डीजल-पेट्रोल बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहन एकत्रित कर रहा है।