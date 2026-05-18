Dungarpur Crime : नाले में मिला लापता विधवा का सड़ा-गला शव, फैली सनसनी, बेटी ने दर्ज कराई हत्या की नामजद रिपोर्ट

Dungarpur Crime : डूंगरपुर के ओबरी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के पीछे स्थित एक नाले में 45 वर्षीय लापता विधवा का क्षत-विक्षत शव रविवार को मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। शव बुरी तरह सड़ जाने के कारण उसमें कीड़े पड़ गए थे। मृतका की बेटी ने एक संदिग्ध पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है।