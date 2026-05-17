Rajasthan Summer Vacation : ‘ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को सूचनाओं के लिए परेशान न करें विभाग’, डूंगरपुर में मांग

Rajasthan Summer Vacation : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों को विभागीय सूचनाओं के संकलन और अन्य औपचारिक कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिन चौबीसा, जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में 17 मई से 20 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। इस अवधि में संस्थाप्रधान और शिक्षक अपने गृह निवास अथवा गृह जिले में रहकर अवकाश का उपयोग करते हैं।