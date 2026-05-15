Dungarpur : राजस्थान के राज्यपाल बोले, पेट्रोल बचाएं, राष्ट्रहित में सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक समृद्धि से जुड़कर नई राहों का निर्माण करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहाकि इस ढंग से महिलाएं परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इस अवसर पर राज्यपाल के उच्च शिक्षा सलाहकार कैलाश सोढ़ाणी ने जनजाति क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य बताया। इस अवसर पर कुलगुरु जीजीटीयू प्रोफेसर केशव ठाकुर ने विश्वविद्यालय द्वारा महिला अध्ययन केंद्र खोले जाने के लिए किया जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।