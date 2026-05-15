Rajasthan : अब बैंकों के प्रमोशनल कॉल से मिलेगी राहत, जुलाई से TRAI ला रहा है नई व्यवस्था

1- कई उपभोक्ता बिना पढ़े बैंक या ऐप के नियम एवं शर्तों के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसी सहमति का उपयोग बाद में प्रमोशनल कॉल और मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। नई व्यवस्था में सेवा और मार्केटिंग अनुमति अलग-अलग होगी।

2- साइबर फ्रॉड के कई मामलों में ठग खुद को बैंक अधिकारी, केवाइसी एजेंट या लोन विभाग का कर्मचारी बताकर लोगों से ओटीपी, कार्ड डिटेल और बैंकिंग जानकारी हासिल करते हैं। लगातार आने वाले प्रमोशनल कॉल के कारण आम उपभोक्ता असली और फर्जी कॉल में अंतर नहीं कर पाते।