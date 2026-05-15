Weather Update 15 May : राजस्थान में आज 12 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 40-50 KMPH गति से चलेगी तूफानी हवा

दक्षिण व पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अनुकूल दिखाई रहा है। मानसून 16 मई को दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर पहुंच सकता है। मानूसन से पहले प्री एक्टीविटी से ओडिशा, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी से भारी बारिश हो रही है।