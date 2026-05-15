NEET पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा: 65 लाख में हुआ था पेपर का सौदा, 167 अभ्यर्थी पकड़े; एक को भी साथ नहीं ले गई CBI

जयपुर: नीट पेपरलीक मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राजस्थान एसओजी ने जहां पेपर लेने वाले 167 परीक्षार्थियों को चिह्नित कर पूछताछ की, वहीं जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई एक भी अभ्यर्थी को साथ नहीं ले गई। एसओजी की पकड़ में आए करीब 8 अभ्यर्थियों से सीबीआई ने लगभग 20 घंटे पूछताछ की, लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया।