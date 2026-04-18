Rajasthan Cheap Electricity : राजस्थान में RERC का नया नियम लागू, डीएफ-डीएसएम से उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली

Rajasthan Cheap Electricity : राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपयोग को अधिक स्मार्ट और किफायती बनाने के लिए डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी (डीएफ) और डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इसके तहत उपभोक्ता अपनी खपत समय के अनुसार बदल सकेंगे, जिससे पीक आवर्स का दबाव घटेगा और लागत कम होगी। अब दिन के अलग-अलग समय पर बिजली दरें तय होंगी। उपभोक्ताओं को मोबाइल पर पहले से जानकारी मिलेगी कि कब बिजली सस्ती या महंगी है, ताकि वे मोटर, मशीन या चार्जिंग जैसे काम सस्ते समय में कर सकें। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक है, यानी चाहें तो इससे जुड़ सकेंगे।