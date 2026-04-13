Dungarpur : बिजली उपभोक्ताओं को इस माह लगेगा जबरदस्त झटका, 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकता है बिल, जानिए क्यों?

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस बार परेशानी बढ़ने वाली है। डिस्कॉम में मार्च माह की बिलिंग नहीं होने से करीब 20 हजार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। अप्रेल के 12 दिन गुजरने के बावजूद अब तक मीटर रीडिंग नहीं ली गई है। इससे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल चुकाना पड़ेगा। डिस्कॉम ने शहरी क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं को ग्रामीण सब डिवीजन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी प्रक्रिया में देरी के कारण शहर की बिलिंग व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई।