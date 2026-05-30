Dungarpur Water Crisis : साहब! एक महीने से पानी नहीं, मेहमानों को घर आने से करना पड़ा मना

Dungarpur Water Crisis : साहब! पिछले एक माह से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मेहमानों को भी पानी की किल्लत के चलते आने से मना करना पड़ रहा हैं। कुछ ऐसी ही पानी की समस्या गुरुवार रात को डूंगरपुर के साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पचलासा छोटा में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित जल रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बयां की। जिला कलेक्टर देशलदान की अध्यक्षता एवं पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के सानिध्य में आयोजित चौपाल में महिलाओं ने पीएचईडी विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए खरी-खोटी सुनाई।