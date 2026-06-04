भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी खोले पत्ते, राजस्थान से नीरज डांगी को दोबारा बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, राजनीतिक सरगर्मी तेज

वर्ष 2020 में कांग्रेस ने उन्हें पहली बार राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। अब पार्टी ने उनके अनुभव और संगठनात्मक योगदान को देखते हुए दूसरी बार भी उन पर भरोसा जताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीरज डांगी को दोबारा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने संगठन के प्रति समर्पित नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी अनुभव और निरंतर सक्रियता को महत्व देती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और नीरज डांगी की उम्मीदवारी ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।