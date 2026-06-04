राजस्थान में बीजेपी का नया दांव : कौन हैं डॉ अलका गुर्जर, जिन्हें पार्टी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार?

जयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने राजस्थान से पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉ अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। डॉ अलका गुर्जर के नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि भाजपा ने इस फैसले के जरिए महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान और गुर्जर समुदाय को मजबूत राजनीतिक संदेश देने की रणनीति अपनाई है।