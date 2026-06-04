हनुमान बेनीवाल के नोटिस पर मदन राठौड़ का जवाब, बोले- विरोध का अधिकार है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसी विषय पर अपनी बात रखना, निवेदन करना या प्रार्थना करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है और इसे किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक शुचिता और स्वस्थ संवाद को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी की मांग की थी। बेनीवाल का आरोप है कि 30 मई को एक सार्वजनिक कार्यक्रम और मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने ऐसे बयान दिए, जिनसे उनकी राजनीतिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।