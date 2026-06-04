राजस्थान से राज्यसभा कैंडिडेट घोषित होने पर क्या बोलीं अलका गुर्जर, सामने आई पहली प्रतिक्रिया

अलका गुर्जर ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित संगठन है, जहां व्यक्ति से अधिक संगठन और राष्ट्रहित को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा समाज के अंतिम छोर पर खड़े, वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में निरंतर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से उन्हें हमेशा नई प्रेरणा मिली है। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में वह अपनी पूरी क्षमता से योगदान देंगी।