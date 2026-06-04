4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान से राज्यसभा कैंडिडेट घोषित होने पर क्या बोलीं अलका गुर्जर, सामने आई पहली प्रतिक्रिया

राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही डॉ अलका गुर्जर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके बयान को केवल धन्यवाद संदेश नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका और भाजपा की बड़ी रणनीति के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर उम्मीदवार बनने के बाद अलका गुर्जर ने क्या कहा, जिसने संगठन में लंबा सफर तय कर अब संसद के ऊपरी सदन पहुंचने की दहलीज पर कदम रख दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jun 04, 2026

Alka Gurjar

डॉ अलका गुर्जर (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉ अलका गुर्जर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसको पूरा करने के लिए वह प्राण लगा देंगी।

डॉ अलका गुर्जर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी कार्यकर्ताओं की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगी। उनका लक्ष्य विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ-साथ राजस्थान के विकास में भी सक्रिय योगदान देना रहेगा।

पार्टी की विचारधारा पर बोलीं अलका

अलका गुर्जर ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित संगठन है, जहां व्यक्ति से अधिक संगठन और राष्ट्रहित को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा समाज के अंतिम छोर पर खड़े, वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में निरंतर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से उन्हें हमेशा नई प्रेरणा मिली है। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में वह अपनी पूरी क्षमता से योगदान देंगी।

बीजेपी के नए दांव के तौर पर देखा जा रहा

राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका गुर्जर का बयान ऐसे समय आया है, जब भाजपा ने राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने के उद्देश्य से उन्हें राज्यसभा के लिए चुना है। पार्टी के इस फैसले को महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने और पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार सतीश पूनिया क्या बोले?

भाजपा से जुड़ा है परिवार

दिलचस्प बात यह है कि अलका गुर्जर का चयन कभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के लिए भी हुआ था। उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, लेकिन सरकारी सेवा में शामिल होने के बजाय राजनीति का रास्ता चुना। यही निर्णय आगे चलकर उन्हें भाजपा संगठन के राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। उनके पति डॉ नाथू सिंह गुर्जर भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इस परिवार की लंबे समय से सक्रिय भूमिका रही है।

18 जून को होगा मतदान

राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनके लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने इस चुनाव के लिए डॉ अलका गुर्जर के साथ वरिष्ठ नेता डॉ सतीश पूनिया को भी उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा शुरू हो गई है।

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किए नाम, राजस्थान से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha Elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 09:27 pm

Published on:

04 Jun 2026 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान से राज्यसभा कैंडिडेट घोषित होने पर क्या बोलीं अलका गुर्जर, सामने आई पहली प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी खोले पत्ते, राजस्थान से नीरज डांगी को दोबारा बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, राजनीतिक सरगर्मी तेज

Neeraj Dangi
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निशाने पर 636 हार्डकोर अपराधियों की अवैध संपत्ति, नशा तस्करों पर भी नकेल

rajasthan police
जयपुर

राजस्थान में बदला मौसम, भीलवाड़ा में गिरे ओले, सात जून तक आंधी-बारिश की संभावना

bhilwara rain news
जयपुर

राजस्थान में बीजेपी का नया दांव : कौन हैं डॉ अलका गुर्जर, जिन्हें पार्टी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार?

Alka Gurjar
जयपुर

परीक्षा की शुचिता बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी

paper leak
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.