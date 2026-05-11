Rajasthan Crime : बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, सिर पर लोहे की रॉड से किए ताबड़तोड़ वार

पति के जाते ही आरोपी शांतिलाल हाथ में लोहे की रॉड लेकर छोटे भाई के कमरे में घुस गया और वहां मौजूद प्रेमिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हमले के दौरान प्रेमिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक प्रेमिला लहूलुहान होकर फर्श पर गिर चुकी थी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे राजपुर गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया कि प्रेमिला के एक लड़की व एक लड़का हैं।