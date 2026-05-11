11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Crime : बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, सिर पर लोहे की रॉड से किए ताबड़तोड़ वार

Dungarpur Murder : डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलिया बड़गामा के राजपुर गांव में सोमवार सुबह रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई। यहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

May 11, 2026

dungarpur murder

मृतका प्रेमिला और मौके पर जमा ग्रामीण। फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। ओबरी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलिया बड़गामा के राजपुर गांव में सोमवार सुबह रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई। यहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब मृतका का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जेठ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल हत्या का कारण सामने नहीं आया हैं।

कमरे में घुसकर किया हमला

ओबरी थानाधिकारी सीआई रमेश कुमार कटारा ने बताया कि राजपुर निवासी शांतिलाल भगोरा पिछले 20 वर्षों से बाहर मजदूरी करता था और बीते पांच माह से गांव में ही रह रहा था। उसका छोटा भाई जीवतराम एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे जीवतराम काम के सिलसिले में बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के लिए निकला था।

चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजन

पति के जाते ही आरोपी शांतिलाल हाथ में लोहे की रॉड लेकर छोटे भाई के कमरे में घुस गया और वहां मौजूद प्रेमिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हमले के दौरान प्रेमिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक प्रेमिला लहूलुहान होकर फर्श पर गिर चुकी थी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे राजपुर गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया कि प्रेमिला के एक लड़की व एक लड़का हैं।

पुलिस जाप्ता तैनात, एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीवाईएसपी रूपसिंह और सीआई रमेश कुमार कटारा मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए बांसवाड़ा से एफएसएल की टीम बुलाई गई। एहतियात के तौर पर सागवाड़ा, चीतरी, सरोदा और वरदा थानों से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली।

पीहर पक्ष का हंगामा, समझाइश के बाद हुआ पोस्टमार्टम

वारदात की सूचना मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर आक्रोश जताया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। इसके बाद शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

मामले की जांच जारी है

थानाधिकारी रमेश कुमार कटारा ने बताया कि आरोपी शांतिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है, लेकिन हत्या के सटीक कारणों का खुलासा विस्तृत अनुसंधान के बाद ही हो पाएगा।

ये भी पढ़ें

सोशल मीडिया वाली ‘हसीना’ निकली कातिल: राजस्थान के युवक को MP बुलाकर मार डाला, बचपन के प्रेमी संग रची साजिश
भीलवाड़ा
Bhilwara Youth Killed in Raisen MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Crime : बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, सिर पर लोहे की रॉड से किए ताबड़तोड़ वार

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM-SHRI Schools : प्राध्यापकों के पदस्थापन पर राजस्थान के शिक्षा विभाग का दोहरा मापदंड, शैक्षिक महासंघ ने जताई आपत्ति

Rajasthan Education Department Double Standards Regarding Lecturers Posting PM-SHRI Schools Educational Federation Raises Objection
डूंगरपुर

Rajasthan Summer Vacation : राजस्थान में 17 मई से होगा स्कूलों में ग्रीष्मावकाश, छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले

Rajasthan Schools summer vacation start 17 May 2026 Students happy
डूंगरपुर

Dungarpur Accident: 2 बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत, रिटायर्ड नायब तहसीलदार की मौके पर ही मौत

dungarpur accident
डूंगरपुर

Rajasthan School : राजस्थान में गर्मी-हीटवेव को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, अब सरकारी स्कूल में बजेगी 3 बार वॉटर बेल

Rajasthan Education department regarding Loo-heat wave alert government school ring three times water bell
डूंगरपुर

Success Story : डूंगरपुर की फरहाना ने UPSC में रचा इतिहास, मुस्लिम घांची समाज की बेटी बनी IRS अधिकारी

Success Story Dungarpur Farhana created history in UPSC Muslim Ganchi community Daughter becomes IRS officer
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.