Dungarpur Road : पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का अजब-गजब खेल, अब अधिकारियों ने माना- सर्वे था गलत

1.80 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति आने के बाद 1.53 करोड़ में वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। ठेकेदार ने विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सड़क बनाने का कार्य शुरू किया। इस सड़क के बीच में एक नदी आ गई। जहां पर जी-शेड्यूल में कोई पुलिया नहीं थी। सीधे नदी के अंदर सड़क बनाकर जोड़ना था। ठेकेदार ने कार्य शुरू करने के पहले दिन से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को गलत शेड्यूल बनाने का हवाला दिया था। इसके बाद सड़क का कार्य नदी के दोनों छोर से पिछले एक साल से अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे ग्रामीणों में रोष था।